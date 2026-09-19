Более 75% участников ДЭГ в Удмуртии проголосовали на выборах в Госдуму

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Удмуртии по федеральному округу к полудню достигла 77% — система приняла 106,1 тыс. электронных бюллетеней из 137,3 тыс. Данные на сайте ДЭГ обновляются в режиме реального времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги. На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. К концу первого дня голосования явка составила 20,67%, включая ДЭГ. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.