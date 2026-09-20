Явка на выборах в Удмуртии к 10:00 20 сентября превысила 37%

Явка на выборах в Удмуртии к 10:00 последнего дня голосования составила 37,2%, следует из данных ЦИК РФ. Избирательные участки 20 сентября будут открыты до 20:00. В целом по федеральному округу к 11:00 показатель достиг 45,75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. По ДЭГ явка превысила 75%. К концу 19 сентября она составила 35,35%. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.