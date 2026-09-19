Явка на выборы в Удмуртии к концу 19 сентября превысила 35%

Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии к 20:00 составила с учетом ДЭГ 35,35%. Об этом сообщили в избиркоме республики. В целом по федеральному округу к 21:40 показатель достиг 44,32%, говорится на сайте ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. По ДЭГ явка превысила 75%. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.