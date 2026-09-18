Почти 60% участников ДЭГ в Удмуртии проголосовали на выборах в Госдуму

59% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Удмуртии проголосовали в первой половине дня. К 15:30 по местному времени проголосовали 81,8 тыс. жителей из 137,6 тыс. заявившихся. Такие данные содержатся на портале ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.