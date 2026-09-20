В Пулково задерживаются три рейса «Аэрофлота» в Москву

В петербургском аэропорту Пулково 20 сентября задерживаются три рейса «Аэрофлота» в Москву. Вылеты в Шереметьево перенесли на более позднее время, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Пулково перенесли вылет трех рейсов в Шереметьево

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В аэропорту Пулково перенесли вылет трех рейсов в Шереметьево

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первый рейс должен был отправиться в 10:30, однако его вылет перенесли на 12:30. Второй самолет, запланированный к вылету на 11:30, отправится в 13:30. Вылет третьего рейса перенесли с 13:30 на 14:30.

Всего на табло Пулково указаны восемь отмененных рейсов в Москву и четыре вылета, которые состоялись с задержкой. Еще один рейс отправился по расписанию в 10:00.

Ранее, по данным на 09:00, Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Матвей Николаев