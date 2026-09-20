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За два дня явка на выборах в Петербурге составила 41%

К вечеру 19 сентября в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную думу проголосовали 41,29% избирателей. Это свыше 1,6 млн человек. Явка на выборах в Заксобрание составила 41,91%. Данные огласил член Горизбиркома Юрий Кузьмин. По стране явка по итогам второго дня превысила 44%.

К утру третьего дня голосования явка на выборы в Петербурге составила 41%

К утру третьего дня голосования явка на выборы в Петербурге составила 41%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К утру третьего дня голосования явка на выборы в Петербурге составила 41%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За первый день, 18 сентября, участки посетили 1,1 млн человек. В субботу решили проголосовать еще 577 тысяч петербуржцев. Всего в городе зарегистрировано 4 млн избирателей.

Явка за два дня на выборах 2026 года превысила итоговую явку 2021 года. Тогда в голосовании по Госдуме приняли участие 37% от числа зарегистрированных избирателей.

Константин Леньков

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