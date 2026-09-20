В Ленобласти водитель и пассажир Lada погибли после наезда на дерево
Полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Авария произошла у деревни Дусьево, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Двое мужчин погибли после съезда Lada Granta в кювет под Кобоной
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным полиции, 19 сентября около 15:00 на 10-м км автодороги «Лаврово — Шум — Ратница» водитель Lada Granta ехал от деревни Кобона в сторону Дусьево. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а затем врезался в дерево.
В результате аварии погибли 66-летний водитель и его 37-летний пассажир.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.