В Ленобласти водитель и пассажир Lada погибли после наезда на дерево

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Авария произошла у деревни Дусьево, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двое мужчин погибли после съезда Lada Granta в кювет под Кобоной

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Двое мужчин погибли после съезда Lada Granta в кювет под Кобоной

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным полиции, 19 сентября около 15:00 на 10-м км автодороги «Лаврово — Шум — Ратница» водитель Lada Granta ехал от деревни Кобона в сторону Дусьево. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а затем врезался в дерево.

В результате аварии погибли 66-летний водитель и его 37-летний пассажир.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев