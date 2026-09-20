К организатору концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» подали новый иск

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителей к агентству Say Agency, которое выступало организатором запланированного на октябрь концерта Канье Уэста на «Газпром Арене». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Мы зарегистрировали иск к ООО "Сэй эдженси". Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста. Выборгский районный суд — первый счастливчик»,— написала госпожа Лебедева в своем Telegram-канале.

При этом она уточнила, что иск пока не принят к производству. Согласно информации на сайте суда, заявителем выступает Алена Жгун, а вторым ответчиком — ООО «Интикетс».

Ранее стало известно как минимум о двух других исках к Say Agency, связанных с несостоявшимся концертом Канье Уэста в Петербурге.

Житель Воронежа Евгений Рассказов обратился в Центральный районный суд из-за невозможности вернуть деньги за приобретенные билеты. Сумма требований составляет 145 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 9 октября.

Позднее аналогичный иск подал москвич Алексей Зыков в мировой судебный участок № 105 Москвы. Он требует вернуть 46 тыс. рублей, уплаченных за билеты.

Матвей Николаев