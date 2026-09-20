Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 338
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще 152 беспилотника. Всего с начала ночи вблизи столицы сбиты 338 беспилотников.
Ранее мэр Москвы писал, что при атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о двух погибших и шести раненых. Разрушения зафиксированы более чем в 10 округах Московской области.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.
Ограничения в аэропортах вводят превентивно, когда существует риск атаки беспилотников: прием и выпуск самолетов временно прекращаются не только в непосредственной близости от места обнаружения аппарата. В мае 2025 года при такой угрозе одновременно приостанавливали работу четырех главных аэропортов Москвы, включая Внуково и Шереметьево.
Для авиационного узла это означает быстрый перенос нагрузки на запасные аэродромы и накопление сбоев в расписании. В августе 2024 года при ограничениях во Внуково, Домодедово и Жуковском восемь самолетов ушли на запасные аэродромы, а в сентябре того же года 13 рейсов из Домодедово направили в другие города; в июне 2026 года отмена около 120 рейсов и задержка еще более 160 затронули около 8 тыс. туристов.