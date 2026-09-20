Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 338

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще 152 беспилотника. Всего с начала ночи вблизи столицы сбиты 338 беспилотников.

Ранее мэр Москвы писал, что при атаке БПЛА поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о двух погибших и шести раненых. Разрушения зафиксированы более чем в 10 округах Московской области.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.