В Москве продолжаются кибератаки на систему электронного голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве фиксирует «масштабные кибератаки» на систему дистанционного электронного голосования, сообщил глава штаба Вадим Ковалев. Однако система их успешно отражает, заверил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Мы фиксируем масштабные кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования. Эти атаки … действительно представляют серьезную угрозу», — отметил господин Ковалев.

При этом, по его словам, жалоб от москвичей пришло немного — всего несколько десятков. «Мы можем в ручном, персональном режиме их рассматривать», — добавил Вадим Ковалев. Господин Реут пояснил, что для избирателей отражение кибератак на систему ДЭГ «проходит незаметно».

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, кибератаки на московскую систему ДЭГ начались в ночь на 19 сентября. Тем не менее к концу второго дня голосования 2,7 млн москвичей отдали свой голос онлайн.

Главные события второго дня голосования — в подборке «Ъ».