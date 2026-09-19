В Москве продолжаются кибератаки на систему электронного голосования
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве фиксирует «масштабные кибератаки» на систему дистанционного электронного голосования, сообщил глава штаба Вадим Ковалев. Однако система их успешно отражает, заверил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Мы фиксируем масштабные кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования. Эти атаки … действительно представляют серьезную угрозу», — отметил господин Ковалев.
При этом, по его словам, жалоб от москвичей пришло немного — всего несколько десятков. «Мы можем в ручном, персональном режиме их рассматривать», — добавил Вадим Ковалев. Господин Реут пояснил, что для избирателей отражение кибератак на систему ДЭГ «проходит незаметно».
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, кибератаки на московскую систему ДЭГ начались в ночь на 19 сентября. Тем не менее к концу второго дня голосования 2,7 млн москвичей отдали свой голос онлайн.
Главные события второго дня голосования — в подборке «Ъ».
По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, атаки затрагивают три сетевых уровня — L2, L3 и L7. Их меняющийся профиль способен замедлять доступ к инфраструктуре ДЭГ у пользователей отдельных сетей, но штаб отделяет этот эффект от самого подсчета голосов и заявляет, что на него атаки не влияют.
Опыт сентября 2022 года показывает, какой риск система должна нейтрализовать при проблемах с доступом: из-за замедления электронного реестра избирателей на некоторых участках временно прекращали выдачу бумажных бюллетеней, чтобы исключить двойное голосование. То есть контроль сохранности процедуры включает не только отражение сетевой нагрузки, но и временную блокировку операций, способных породить расхождение между электронным реестром и выдачей бюллетеней.