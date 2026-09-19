В Москве за два дня выборов проголосовали более 3 млн человек

За два дня выборов в Москве проголосовали 3,12 млн избирателей. При этом 2,7 млн из них отдали свой голос через системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил зампред Московского городского избиркома (МГИК) Дмитрий Реут.

Господин Реут также заявил, что нарушений при проведении выборов в столице не обнаружено. «По итогам двух дней голосования все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены. Подозрения на нарушения не получили подтверждения, а жалобы оказались необоснованными», — заявил зампред МГИК.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, вчера электронно проголосовали 2 млн москвичей.