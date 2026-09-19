Памфилова сообщила о ночной кибератаке на московскую систему ДЭГ
Глава ЦИК Памфилова: система ДЭГ в Москве подверглась кибератаке
Московская система дистанционного электронного голосования всю ночь подвергалась кибератаке. Попытки нарушить работу системы продолжаются и сейчас, однако она работает штатно, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
По словам главы Центризбиркома, атака очень «мощная и интенсивная». «При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил… Все атаки успешно отбились, отбиваются»,— сказала госпожа Памфилова на брифинге.
Электронное голосование доступно жителям 33 регионов. При этом московская система ДЭГ работает на отдельной платформе. Всего заявления на участие в электронном формате подавали 4 млн россиян. Из них, по данным на 10:00 мск, проголосовали свыше 3 млн человек.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Около 84% россиян, по данным ЦИК, предпочитают голосовать очно, на избирательных участках.
Штатная работа московского ДЭГ при атаке обеспечивается не одной процедурой: за отражение атак круглосуточно дежурит команда специалистов. Программно-технический комплекс, применявшийся на выборах 2021 года, был разработан и аттестован с учетом требований безопасности для государственных информационных систем высшего класса защищенности. Это указывает на сочетание оперативного реагирования с заранее установленными требованиями к защите платформы.
У системы уже был подтвержденный опыт противодействия атакам: в сентябре 2022 года после возобновления массированных DDoS-атак она продолжала работать штатно. Поэтому сам факт атаки не означает остановки электронного голосования: важен результат — сохраняется ли доступ к системе и ее работоспособность.