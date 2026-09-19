Памфилова сообщила о ночной кибератаке на московскую систему ДЭГ

Московская система дистанционного электронного голосования всю ночь подвергалась кибератаке. Попытки нарушить работу системы продолжаются и сейчас, однако она работает штатно, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам главы Центризбиркома, атака очень «мощная и интенсивная». «При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил… Все атаки успешно отбились, отбиваются»,— сказала госпожа Памфилова на брифинге.

Электронное голосование доступно жителям 33 регионов. При этом московская система ДЭГ работает на отдельной платформе. Всего заявления на участие в электронном формате подавали 4 млн россиян. Из них, по данным на 10:00 мск, проголосовали свыше 3 млн человек.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Около 84% россиян, по данным ЦИК, предпочитают голосовать очно, на избирательных участках.