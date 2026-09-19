Иран хочет прекращения войны между Саудовской Аравией и хуситами
Иран желает прекращения войны между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи
Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP
«Мы хотим, чтобы война между Саудовской Аравией и Йеменом прекратилась. Полагаю, что йеменцы также стремятся к урегулированию отношений с Саудовской Аравией», — отметил господин Резаи.
В последние недели хуситы резко активизировали военные действия в регионе. Теперь под их контролем находится все йеменское побережье Красного моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив и находящиеся в нем острова. По данным Reuters, 16 сентября США и хуситы провели прямые переговоры в Омане. Группировка заверила, что не будет атаковать американские или израильские суда.
Иран в йеменском конфликте выступает не внешним наблюдателем: его считают одним из ключевых союзников хуситов, тогда как Саудовская Аравия возглавляет коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена. Поэтому конфликт приобрел характер опосредованного противостояния Эр-Рияда и Тегерана, а призыв Ирана касается стороны, с которой его связывают военные и финансовые отношения.
Практический контур урегулирования уже обсуждался через посредников. В апреле 2022 года Саудовская Аравия и хуситы при посредничестве Омана и ООН заключили соглашение о прекращении огня, а на переговорах 2023 года обсуждали устойчивое перемирие, работу аэропортов и портов, выплату зарплат госслужащим, восстановление инфраструктуры и политический переход. После договоренности Ирана и Саудовской Аравии о нормализации отношений в марте 2023 года появились ожидания более быстрого урегулирования в зоне боевых действий между хуситами и арабской коалицией.