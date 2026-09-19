Иран хочет прекращения войны между Саудовской Аравией и хуситами

Иран желает прекращения войны между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP

«Мы хотим, чтобы война между Саудовской Аравией и Йеменом прекратилась. Полагаю, что йеменцы также стремятся к урегулированию отношений с Саудовской Аравией», — отметил господин Резаи.

В последние недели хуситы резко активизировали военные действия в регионе. Теперь под их контролем находится все йеменское побережье Красного моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив и находящиеся в нем острова. По данным Reuters, 16 сентября США и хуситы провели прямые переговоры в Омане. Группировка заверила, что не будет атаковать американские или израильские суда.