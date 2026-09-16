Reuters: США провели переговоры с хуситами
Представители США провели переговоры с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Омане. Встреча состоялась на фоне масштабного наступления вооруженного формирования на побережье Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Встреча прошла 13 сентября в посольстве США в Маскате, правительство Омана выступало в качестве посредника при ее организации. Хуситы во время переговоров заявили, что не намерены атаковать американские суда и привержены соглашению о прекращении огня с США. Представители вооруженной группировки также заявили, что не будут нападать на израильские и другие торговые суда, кроме тех, что принадлежат Саудовской Аравии, утверждает один собеседник Reuters.
По данным источников агентства, в состав делегации хуситов входили руководитель переговорной группы Мухаммед Абдель-Салам и лидер движения Абдель Малик аль-Хуси. Американскую сторону представляли сотрудники посольства. Представитель Госдепартамента США не подтвердил Reuters факт встречи, но отметил, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма являются ключевыми интересами Штатов.
14 сентября хуситы установили контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал. Это кратчайший маршрут для поставок грузов из Азии в Европу.
Для понимания условий нынешней договоренности важна уже использованная в мае 2025 года конструкция: движение «Ансар Аллах» (хуситы) связывало отказ от атак на американские военные суда с прекращением американских ударов по Йемену. При этом стороны также заявляли о намерении не атаковать друг друга и обеспечить безопасность судоходства в Красном море.
Такая схема не обеспечивала универсального прекращения атак: соглашение не распространялось на противостояние с Израилем, а хуситы заявляли о продолжении ударов по израильским судам. Для судоходства это существенно, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 15% мировой торговли, а на фоне атак объем транзита через Суэцкий канал снизился примерно на 37%, при этом трафик в обход Африки через мыс Доброй Надежды вырос примерно на 54%.