Reuters: США провели переговоры с хуситами

Представители США провели переговоры с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Омане. Встреча состоялась на фоне масштабного наступления вооруженного формирования на побережье Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Встреча прошла 13 сентября в посольстве США в Маскате, правительство Омана выступало в качестве посредника при ее организации. Хуситы во время переговоров заявили, что не намерены атаковать американские суда и привержены соглашению о прекращении огня с США. Представители вооруженной группировки также заявили, что не будут нападать на израильские и другие торговые суда, кроме тех, что принадлежат Саудовской Аравии, утверждает один собеседник Reuters.

По данным источников агентства, в состав делегации хуситов входили руководитель переговорной группы Мухаммед Абдель-Салам и лидер движения Абдель Малик аль-Хуси. Американскую сторону представляли сотрудники посольства. Представитель Госдепартамента США не подтвердил Reuters факт встречи, но отметил, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма являются ключевыми интересами Штатов.

14 сентября хуситы установили контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Морской путь соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал. Это кратчайший маршрут для поставок грузов из Азии в Европу.