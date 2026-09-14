И целого Йемена мало

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило 14 сентября контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Это произошло после захвата на минувшей неделе входящих в состав архипелага стратегически важных островов Зукар и Перим. Хуситы активизируются и к востоку от нынешней линии фронта — у нефтеносной провинции Мариб, где сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры страны. Центральное правительство Йемена считает, что Мариб может в ближайшее время стать эпицентром боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуситы взяли под контроль все острова на архипелаге Ханиш в Красном море

Фото: Ansar Allah Media Office / AP Хуситы взяли под контроль все острова на архипелаге Ханиш в Красном море

Фото: Ansar Allah Media Office / AP

Гарнизон правительственной армии Йемена покинул свои позиции на архипелаге Ханиш в Красном море. Теперь эти острова в 160 км от Баб-эль-Мандебского пролива полностью контролирует «Ансар Аллах», сообщили 14 сентября источники Associated Press в центральном правительстве Йемена. Еще на минувшей неделе хуситы захватили стратегически важные островами архипелага – Зукар и Перим. Они существенно увеличили свои возможности по огневому контролю Баб-эль-Мандебского пролива, который группировка «Ансар Аллах» закрыла для военных и торговых кораблей, связанных с Саудовской Аравией.

Хуситы перебрасывают силы на восток, концентрируя их на подступах к провинции Мариб, которую контролирует центральное правительство. Именно в этой части Йемена сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры, являющейся главным источником доходов центрального правительства. Захват Мариба позволит хуситам обрести экономическую самодостаточность: в провинции находятся, в частности, действующий Марибский нефтеперерабатывающий завод и Марибская газотурбинная электростанция.

В начале 2021 года хуситы уже предпринимали массированное наступление с целью полного захвата Мариба. Ожесточенные бои с правительственной армией в этой части страны продолжались до начала 2022 года. Однако после объявления в том же году прекращения огня под эгидой ООН военная кампания сошла на нет. В центральном правительстве полагают, что Мариб станет следующей целью хуситов в рамках их нынешнего наступления.

«Мы знаем, что новая волна давления будет направлена на Мариб,— заявил Arab News глава пресс-службы вооруженных сил Йемена Яхья аль-Хатеми.— Нет сомнений в том, что Мариб станет частью более масштабных вооруженных столкновений на национальном уровне». Он добавил, что правительственная армия готова к любому развитию событий. «В целом вооруженные силы стали более организованными, мощными и эффективными,— подчеркнул аль-Хатеми.— За прошедшее десятилетие они приобрели боевой опыт, который позволил им преодолевать трудности, успешно использовать военную тактику и выявлять сильные и слабые стороны противника».

Боевые действия ведутся и за пределами Йемена. Члены движения «Ансар Аллах» продолжают удары по Саудовской Аравии — главному военному союзнику и покровителю йеменского правительства. Пресс-служба группировки сообщила 14 сентября, что по авиабазе имени короля Халида в саудовском городе Хамис-Мушайт была совершена серия ударов с помощью баллистических ракет и дронов. «Вооруженные силы Йемена провели крупномасштабную операцию, направленную против военных объектов и инфраструктуры, включая авиационные ангары, радиолокационные системы, взлетно-посадочные полосы, склады боеприпасов и другие цели на авиабазе короля Халида в Хамис-Мушайте»,— проинформировал представитель хуситов Яхья Сариа, добавив, что во время обстрела были задействованы десятки баллистических ракет и беспилотников.

Как сообщили 14 сентября саудовские агентства, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел переговоры в Джидде с главой Центрального командования вооруженных сил США адмиралом Брэдли Купером. Очевидно, что речь шла о возможной военной помощи королевству со стороны США.

Хуситы, которые обвиняют Эр-Рияд в политике транспортного и экономического удушения Йемена, дают понять, что могут пошатнуть позиции саудовского правящего дома. «Если саудовский режим будет настаивать на продолжении своей агрессии, то эта война закончится не властью Эр-Рияда над Саной (столица Йемена, которая 12 лет контролируется движением "Ансар Аллах".— “Ъ”), а властью Саны над Эр-Риядом»,— пригрозил в интервью проиранским СМИ член политического руководства хуситов Мухаммед аль-Бухайти.

Нил Кербелов