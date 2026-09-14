Хуситы усилили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило 14 сентября контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Это произошло после захвата на минувшей неделе входящих в состав архипелага стратегически важных островов Зукар и Перим. Хуситы активизируются и к востоку от нынешней линии фронта — у нефтеносной провинции Мариб, где сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры страны. Центральное правительство Йемена считает, что Мариб может в ближайшее время стать эпицентром боевых действий.

Гарнизон правительственной армии Йемена покинул свои позиции на архипелаге Ханиш в Красном море. Теперь эти острова в 160 км от Баб-эль-Мандебского пролива полностью контролирует «Ансар Аллах», сообщили 14 сентября источники Associated Press в центральном правительстве Йемена. Еще на минувшей неделе хуситы захватили стратегически важные островами архипелага – Зукар и Перим. Они существенно увеличили свои возможности по огневому контролю Баб-эль-Мандебского пролива, который группировка «Ансар Аллах» закрыла для военных и торговых кораблей, связанных с Саудовской Аравией.

Хуситы перебрасывают силы на восток, концентрируя их на подступах к провинции Мариб, которую контролирует центральное правительство. Именно в этой части Йемена сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры, являющейся главным источником доходов центрального правительства. Захват Мариба позволит хуситам обрести экономическую самодостаточность: в провинции находятся, в частности, действующий Марибский нефтеперерабатывающий завод и Марибская газотурбинная электростанция.

Подробнее — в материале «И целого Йемена мало».