Шесть врачей в Новороссийске получили квартиры от муниципалитета

В Новороссийске шесть медицинских работников получили ключи от квартир. Документы на жильё ещё для девяти специалистов сейчас оформляются. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Практика обеспечения медиков жильем применяется в городе не первый год. В 2025 году врачам также уже передали шесть квартир.

Врачи, приехавшие в Новороссийск из других регионов России, получают от муниципалитета единовременную выплату в 500 тыс. руб. Для специалистов среднего медицинского персонала она составляет 300 тыс. руб. Благодаря принятым мерам городу удалось привлечь 45 врачей и 25 специалистов среднего звена.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае медицинским работникам предоставили более 360 служебных квартир. До конца 2026 года власти Кубани планируют приобрести еще 15 квартир для сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Служебное жилье предоставляется медикам, у которых нет собственного жилья в непосредственной близости от места работы. Пользоваться квартирой они могут в течение срока действия трудового договора с медицинской организацией.

Анна Гречко