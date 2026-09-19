В Геленджике, Новороссийске и Анапе объявлена беспилотная опасность

Вечером 19 сентября ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об угрозе БПЛА самолетного типа в Геленджике, Новороссийске и Анапе. Жителей и гостей приморских городов призвали соблюдать меры предосторожности — возможно включение сирен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: г. Геленджик, г. Анапа, г. Новороссийск. 19.09.2026»,— сообщило ведомство.

Угроза со стороны беспилотников также сохраняется в Приморско-Ахтарском округе и ряде районов края: Брюховецком, Ейском, Каневском, Щербиновском, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Крыловском, Кущевском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Тихорецком, Абинском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском и Тимашевском.

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей воздерживаться от съемки военного и служебного транспорта, а также объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотника самолетного типа над территориями 17 регионов России и акваторией Черного моря.

Анна Гречко