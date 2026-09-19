В Сочи выпало более 100 мм осадков после сильных ливней
В Сочи после сильных ливней зафиксировано более 100 мм осадков. В администрации города сообщили, что пик циклона пройден, а к полуночи дождь должен полностью прекратиться.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько обращений о падении деревьев. Профильные специалисты устраняют последствия непогоды. На ряде территорий города зафиксированы скопления воды.
Бригады МУП «Водосток» задействованы во всех районах Сочи: ведётся ликвидация подтоплений на дорогах и низменных участках. К работам привлечены дополнительные аварийные бригады и специализированная техника. По мере ослабления осадков вода уходит самотёком.
Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, общественный транспорт продолжает движение. Уровень воды в реках остаётся безопасным.
Штормовое предупреждение действует до конца суток 19 сентября. За развитием обстановки следит оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина. Жителей и туристов призвали соблюдать осторожность; при чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.