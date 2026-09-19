Краснодарцам напомнили о возможности проголосовать на дому

Жители Краснодара, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14:00 20 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заявление можно подать лично или по телефону УИК. Обратиться в комиссию также могут родственники, знакомые или социальные работники.

Правом на голосование на дому могут воспользоваться избиратели, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью, необходимостью ухода за больными родственниками или по другим причинам.

19 сентября выездные группы УИК с переносными ящиками для голосования работали во всех внутригородских округах Краснодара. В частности, комиссии организовали голосование на дому для жителей СНТ «Автомагистраль», СНТ «Железнодорожник» в станице Старокорсунской, поселка Лорис и других территорий города.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Краснодарском крае к 15:00 19 сентября составила 47,1%. Центр общественного наблюдения за выборами в крае работает круглосуточно в дни голосования.

Анна Гречко