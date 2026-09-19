Пассажир такси устроил стрельбу на АЗС на КАД в Петербурге

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего нетрезвого пассажира такси, который во время конфликта с водителем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт

Фото: Пресс-служба Росгвардии Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Инцидент произошел около 04:00 18 сентября. Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт. По данным Росгвардии, пассажир достал оружие и направил его на таксиста. Водитель остановил автомобиль у АЗС возле съезда с КАД на Пискаревский проспект.

После остановки мужчина вышел из машины и произвел несколько выстрелов в воздух. Звуки стрельбы услышали сотрудники заправки и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. У него изъяли травматический пистолет Grand Power, а на месте происшествия обнаружили пять гильз. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Карина Дроздецкая