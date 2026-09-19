В Великом Новгороде запустили роботизированный завод для строительства ВСМ

В Великом Новгороде запустили серийное роботизированное производство рельсовых плит для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Предприятие выпускает плиты НГП 4.0 — один из ключевых элементов безбалластного пути для ВСМ, сообщила пресс-служба инфоцентра проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Завод занимает почти 80 тыс. кв. метров Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Следующая фотография 1 / 3 Завод занимает почти 80 тыс. кв. метров Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Завод занимает почти 80 тыс. кв. м. На двух роботизированных линиях ежедневно выпускают около 320 плит. Проектная мощность предприятия составляет около 100 тыс. плит в год. Каждая конструкция весит более 7 тонн, а точность изготовления достигает 0,5 мм. Геометрию изделий контролируют с помощью 3D-сканирования.

Автоматизация используется практически на всех этапах производства. На предприятии планируют создать около 900 рабочих мест. Для подготовки специалистов завод будет сотрудничать с местными техникумами и вузами, а также откроет собственный учебный центр.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург — первая в России отдельная высокоскоростная железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 679 км, а время в пути между двумя городами — около 2 часов 15 минут. Поезда рассчитаны на скорость до 400 км/ч. Магистраль пройдет через шесть регионов, включая Новгородскую область.

Безбалластный путь ВСМ будет строиться с использованием специальных железобетонных плит вместо традиционного слоя щебня. По данным Минтранса, завод в Великом Новгороде стал первым в России серийным роботизированным производством таких конструкций. Его продукция предназначена для обеспечения стабильности пути и движения поездов на высоких скоростях.

Карина Дроздецкая