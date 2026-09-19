Памфилова: на участке в Якутии вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями

Председатель и заместитель председателя избиркома на одном участке № 756 в Якутии вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Госпожа Памфилова напомнила, что вскрывать сейф-пакеты категорически запрещено, а сделать это незаметно невозможно. «У нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей, многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю. Полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала»,— прокомментировала она нарушение на брифинге.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%. Элла Памфилова заявляла, что за первый день много проблем на участках не возникло.