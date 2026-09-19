Памфилова: 250 бюллетеней признали недействительными в Орловской области

Печати переносного ящика для голосования, который находился на избирательном участке в Орловской области, повредились. Находившиеся в нем 250 бюллетеней признали недействительными, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Избирательной комиссией субъекта в Орловской области была проведена проверка, в ходе которой установлено, что были повреждены пломбы, то есть печати переносного ящика для голосования, который находился в помещении для голосования»,— сказала глава ЦИК на брифинге. В урне, среди прочих, лежали бюллетени по одномандатному округу № 147.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Явка по стране к 9:39 мск 19 сентября превысила 30%.