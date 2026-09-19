Чибис проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мурманской облдумы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал во второй день выборов депутатов Госдумы и Мурманской областной думы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как и любой гражданин, пришел выполнить свой долг и поддержать тех, кому доверяю представлять интересы жителей Заполярья»,— написал господин Чибис.

В Мурманской области также проходят дополнительные выборы депутатов советов в Кировске по округу №15 и Мончегорске по округу №2. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Губернатор отметил, что трехдневный формат голосования уже стал привычным для жителей региона. По его словам, на участках работают наблюдатели, в том числе международные, а также ведется видеонаблюдение.

Карина Дроздецкая