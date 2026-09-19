Дрозденко проголосовал в родном Лупполово во второй день выборов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал во второй день выборов на своем избирательном участке в родной деревне Лупполово. Он опустил бюллетени в урну на участке №131, передает фотокорреспондент «Ъ Северо-Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Дрозденко зарегистрирован в Лупполово по месту постоянного проживания

Фото: Александр Коряков Господин Дрозденко зарегистрирован в Лупполово по месту постоянного проживания

Фото: Александр Коряков

Господин Дрозденко зарегистрирован в Лупполово по месту постоянного проживания. В 2025 году губернатор также голосовал здесь во второй день выборов — тогда он участвовал в выборах главы Ленинградской области.

В этом году жители Ленобласти выбирают депутатов Госдумы IX созыва и Законодательного собрания региона VIII созыва. В пяти муниципальных образованиях одновременно проходят дополнительные выборы депутатов местных советов — в Волосовском городском поселении, Волхове, Ивангороде, Вистинском и Большелуцком сельских поселениях.

Голосование проходит 18–20 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Карина Дроздецкая