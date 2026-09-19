Партии продолжают жаловаться на недопуск на избирательные участки в Петербурге

Во второй день голосования в Петербурге «Яблоко» и КПРФ вновь сообщили о недопуске своих наблюдателей на избирательные участки. «Справедливая Россия» заявила о сложностях с доступом кандидата в Законодательное собрание. «Яблоко» сообщило о задержании одного из наблюдателей и об удалении двух членов участковых комиссий после завершения первого дня голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партии продолжают сообщать о недопуске своих наблюдателей на избирательные участки

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Партии продолжают сообщать о недопуске своих наблюдателей на избирательные участки

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В КПРФ утром 19 сентября сообщили, что четыре наблюдателя не смогли попасть на УИК №454, 455, 574 и 685 в Калининском районе. По данным пресс-службы партии, комиссии сослались на отсутствие у них регистрации в Петербурге. Коммунисты с таким основанием для недопуска не согласны.

На УИК №143 в Василеостровском районе в допуске отказали наблюдателю от «Яблока». Он рассказал МР7, что причиной стало написание его фамилии в заявлении. По словам наблюдателя, члены комиссии сочли, что одна из букв «ч» похожа на «и» и данные документа не совпадают с паспортом. После этого комиссия проголосовала за его удаление с участка.

В «Справедливой России» заявили, что утром на УИК №962 не могла пройти кандидат партии в Заксобрание Светлана Терехова. После обращения к председателю комиссии ситуацию удалось разрешить. По данным партии, к 10:00 госпожу Терехову допустили на участок.

Кроме того, юрист и член «Яблока» Антон Костик сообщил, что в Приморском районе был задержан наблюдатель, направленный кандидатом в Госдуму Ольгой Юркевич. Как отметил господин Костик, речь идет о ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

С претензиями представителей партий завершился и первый день голосования. Кандидат в Госдуму от «Яблока» Давид Зудин сообщил, что после закрытия УИК №1206 и 1209 в Красном Селе из помещений комиссий удалили двух членов УИК от партии — Дарью Сушенкову и Даниила Воронина. По их словам, перед этим им не позволили поставить подписи на сейф-пакетах с бюллетенями, сфотографировать оригиналы актов об их упаковке и получить копии документов. Госпожа Сушенкова рассказала ЗАКС.Ру, что конфликт возник после ее требования поставить подпись на сейф-пакете.

В первый день голосования о проблемах с наблюдателями заявляли все три партии. Как писал «Ъ Северо-Запад», «Яблоко» сообщало, в частности, о недопуске наблюдателей как минимум на 16 участках в Московском районе и претензиях ТИК к документам представителей нескольких кандидатов. КПРФ заявляла о недопуске наблюдателей на УИК №448, 450 и 453 в Калининском районе и удалении представителя с УИК №458. «Справедливая Россия» сообщала о споре с ТИК №6 из-за времени подачи списков наблюдателей: комиссия зарегистрировала часть документов после 18:00, тогда как партия утверждала, что передала их в установленный срок.

Позднее «Яблоко» сообщило, что из 430 назначенных партией наблюдателей более 250 не смогли приступить к работе в Петербурге, и председатель партии Николай Рыбаков обратился по этому поводу к главе ЦИК Элле Памфиловой.

По данным партии, полностью наблюдателей не допустили в Курортном и Приморском районах, отдельные случаи фиксировались и в других районах города.

Вечером 18 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявлял, что в ГИК к тому моменту не поступало жалоб на недопуск наблюдателей. Он отмечал, что были случаи передачи списков не в территориальные, а в окружные комиссии, а также обращал внимание на подачу документов в последний день. «Будем внимательно разбираться в каждой ситуации»,— говорил господин Кузьмин.

Полина Пучкова