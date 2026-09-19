Петербург вошел в число регионов, где протестируют беспилотный общественный транспорт

В Санкт-Петербурге протестируют беспилотный пассажирский общественный транспорт с операторами из числа ветеранов СВО. Город вошел в число четырех регионов, где по поручению президента Владимира Путина проведут такой пилотный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операторами беспилотных транспортных средств предложено привлекать ветеранов боевых действий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Операторами беспилотных транспортных средств предложено привлекать ветеранов боевых действий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Помимо Петербурга, беспилотный транспорт планируют испытать в Москве, Татарстане и Сахалинской области. Операторами беспилотных транспортных средств предложено привлекать ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Правительству России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» поручено обеспечить реализацию проекта. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 15 января 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Бурятии, руководитель профильной комиссии Госсовета Алексей Цыденов.

Карина Дроздецкая