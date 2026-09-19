Петербург вошел в число регионов, где протестируют беспилотный общественный транспорт
В Санкт-Петербурге протестируют беспилотный пассажирский общественный транспорт с операторами из числа ветеранов СВО. Город вошел в число четырех регионов, где по поручению президента Владимира Путина проведут такой пилотный проект.
Операторами беспилотных транспортных средств предложено привлекать ветеранов боевых действий
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Помимо Петербурга, беспилотный транспорт планируют испытать в Москве, Татарстане и Сахалинской области. Операторами беспилотных транспортных средств предложено привлекать ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
Правительству России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» поручено обеспечить реализацию проекта. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 15 января 2027 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Бурятии, руководитель профильной комиссии Госсовета Алексей Цыденов.