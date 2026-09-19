Дрозденко призвал жителей Ленобласти не прикармливать медведей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей региона не оставлять пищевые отходы в лесу и у дачных участков и не прикармливать медведей. Он рассказал об осенней зажировке животных и опубликовал видео с медведицей и тремя медвежатами из Лодейнопольского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Дрозденко опубликовал видео с медведицей и тремя медвежатами из Лодейнопольского района

Фото: Александр Дрозденко в Telegram Господин Дрозденко опубликовал видео с медведицей и тремя медвежатами из Лодейнопольского района

Фото: Александр Дрозденко в Telegram

Животных снял инспектор комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира во время планового учета. По словам губернатора, перед зимовкой медведи активно набирают запасы. Чтобы у животных была дополнительная кормовая база и они реже выходили к жилью, на лесных опушках региона специально сеют овес.

За час спокойного кормления медведь может съесть до 6 кг овса. Животные приходят на такие поля изо дня в день, а инспекторы устанавливают замаскированные лабазы и наблюдают за ними, изучая поведение и следы. Сейчас в Ленинградской области обитает около 3 тыс. медведей.

«Но прошу: не оставляйте пищевые отходы в лесу и у дачных участков, не прикармливайте медведей»,— написал господин Дрозденко.

Он также рекомендовал тем, кто идет в лес, делать это шумно, чтобы заранее предупредить животных о своем присутствии. При встрече с медведем губернатор призвал не паниковать и не бежать, а незаметно уйти.

Карина Дроздецкая