Карелия и Архангельская область показали наименьшую явку в первый день по СЗФО

Чуть больше 18% от числа зарегистрированных избирателей пришли на участки в Республике Карелия и Архангельской области 18 сентября. Там, согласно данным ГАС «Выборы», в первый день голосования на выборах в Государственную думу проголосовали 18,02% и 18,06% соответственно. Это наименьшая явка в первый день среди регионов Северо-Западного федерального округа, посчитал «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в СЗФО за первый день проголосовали, по данным ГАС «Выборы», 2,6 млн человек

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Всего в СЗФО за первый день проголосовали, по данным ГАС «Выборы», 2,6 млн человек

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Наибольшую явку по итогам первого дня зафиксировали в Ленинградской области и НАО — 29,81% и 28,39% соответственно. Следом идет Санкт-Петербург с 27,1% проголосовавших. Чуть выше 20% явка составила в Вологодской и Калининградской областях. На Псковщине в первый день проголосовали 21,46% избирателей. Еще 22,54% избирателей пришли на участки в Новгородской области, а в Мурманской области — 23,79%. Явка в Коми достигла 24,82%.

Всего в СЗФО за первый день проголосовали, по данным ГАС «Выборы», 2,6 млн человек. Отметим, в большинстве регионов Северо-Запада для жителей доступно дистанционное электронное голосование. Петербург, Ленобласть голосуют без ДЭГ.

Константин Леньков