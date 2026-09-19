В Ленобласти ночью объявляли опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области ночью 19 сентября объявляли опасность атаки беспилотников. Режим действовал около полутора часов — с 3:27 до 5:01, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В 5:01 губернатор сообщил об отмене беспилотной опасности. О поражении беспилотников, пострадавших или повреждениях в Ленинградской области не сообщалось. Ограничений на прием и выпуск самолетов в Пулково ночью не вводили.

Также режим беспилотной опасности в ночь на 19 сентября вводили в соседней Новгородской области, а также в Карелии.

Карина Дроздецкая