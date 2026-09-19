Пляжи в Сочи закрыли из-за угрозы атаки безэкипажных катеров
В акватории Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ
По решению городского оперативного штаба доступ к пляжным территориям и набережным временно ограничен. Спасатели и охрана предупреждают об опасности через громкоговорители, на берегу ведется речевое оповещение.
Жителей и гостей курорта призывают соблюдать меры предосторожности и в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.