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Пляжи в Сочи закрыли из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В акватории Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По решению городского оперативного штаба доступ к пляжным территориям и набережным временно ограничен. Спасатели и охрана предупреждают об опасности через громкоговорители, на берегу ведется речевое оповещение.

Жителей и гостей курорта призывают соблюдать меры предосторожности и в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Константин Соловьев

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