Главные новости к утру 19 сентября
Трамп подписал закон об «адских санкциях» Грэма в отношении России
Президент США Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей.
США заключили бессрочное соглашение с Данией и Гренландией, согласно которому права по обеспечению безопасности острова переходят Соединенным Штатам. Дональд Трамп также объявил о начале расширения военного присутствия.
На Сахалине шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере.
При атаке БПЛА в Курской области поврежден многоквартирный дом.