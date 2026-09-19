Главные новости к утру 19 сентября

Президент США Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма. Документ позволяет вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей.

США заключили бессрочное соглашение с Данией и Гренландией, согласно которому права по обеспечению безопасности острова переходят Соединенным Штатам. Дональд Трамп также объявил о начале расширения военного присутствия.

На Сахалине шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере.

При атаке БПЛА в Курской области поврежден многоквартирный дом.