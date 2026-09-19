Шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере на Сахалине
В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине произошел случай массового пищевого отравления. Шесть детей пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту после ужина, сообщили в региональном Минздраве.
Примерно в 23:00 по местному времени медики доставили пострадавших в инфекционное отделение Детской областной больницы. Двоих детей позже забрали родители, еще четверо остаются в стационаре. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор направил специалистов для расследования и проведения санитарно-эпидемиологической проверки. Столовую лагеря закрыли, а текущую смену решили завершить досрочно.
Для лагеря такие проверки означают запуск двух параллельных процедур. Следствие устанавливает причину произошедшего, осматривает место, изымает документы об организации питания и соблюдении санитарных норм, назначает экспертизы и допрашивает руководство, сотрудников и свидетелей. Роспотребнадзор одновременно может отбирать пробы еды и воды, смывы с поверхностей и анализы у детей и работников.
Меры могут затронуть не только текущую смену: в 2025 году после инцидента в лагере «Черемушки» работников пищеблока отстранили до получения результатов анализов, территорию продезинфицировали, а работу учреждения временно приостановили. В 2024 году суд приостановил деятельность другого лагеря на 12 суток, а в Удмуртии лагерь «Энергетик» закрыли на два месяца после выявления нарушений санитарного законодательства.
Следственная проверка также может получить уголовно-правовое продолжение: после массовых отравлений детей в лагерях под Ачинском и в Башкирии в 2026 и 2025 годах соответственно возбуждались дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для руководства это означает необходимость объяснить организацию питания и соблюдение санитарных требований в рамках следственных действий и экспертиз.