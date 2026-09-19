Шестерых детей госпитализировали из-за отравления в лагере на Сахалине

В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине произошел случай массового пищевого отравления. Шесть детей пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту после ужина, сообщили в региональном Минздраве.

Примерно в 23:00 по местному времени медики доставили пострадавших в инфекционное отделение Детской областной больницы. Двоих детей позже забрали родители, еще четверо остаются в стационаре. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор направил специалистов для расследования и проведения санитарно-эпидемиологической проверки. Столовую лагеря закрыли, а текущую смену решили завершить досрочно.