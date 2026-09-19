США получили право нарастить военное присутствие в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении бессрочного соглашения с Данией и Гренландией. Согласно договоренности, права по обеспечению безопасности острова переходят Соединенным Штатам.

«Я рад сообщить, что США заключили с Датским королевством и Гренландией соглашение, согласно которому США получают постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями Гренландии»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

США немедленно начинают наращивать военное присутствие «в определенной части Гренландии». «Отныне ни один противник США никогда не сможет иметь в Гренландии базу, военный контингент, осуществлять конфиденциальные инвестиции в Гренландии без нашего письменного согласия»,— добавил господин Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения.