США получили право нарастить военное присутствие в Гренландии
США заключили с Данией и Гренландией соглашение о безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил о заключении бессрочного соглашения с Данией и Гренландией. Согласно договоренности, права по обеспечению безопасности острова переходят Соединенным Штатам.
«Я рад сообщить, что США заключили с Датским королевством и Гренландией соглашение, согласно которому США получают постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями Гренландии»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
США немедленно начинают наращивать военное присутствие «в определенной части Гренландии». «Отныне ни один противник США никогда не сможет иметь в Гренландии базу, военный контингент, осуществлять конфиденциальные инвестиции в Гренландии без нашего письменного согласия»,— добавил господин Трамп.
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения.
Договоренность создает разделение между суверенитетом и обеспечением безопасности: суверенитет над Гренландией должен сохраниться за Данией, тогда как военная роль США расширяется через обновление оборонного соглашения 1951 года. Этот документ уже предусматривал присутствие американских военных и ответственность Вашингтона за оборону острова при внешней агрессии; теперь его предполагается использовать как основу для усиления присутствия США и создания оборонительных зон при необходимости НАТО.
Для Гренландии это означает не передачу суверенитета, а перераспределение функций безопасности в пользу США. Остров и прежде имел военное присутствие США, а через Данию фактически относился к пространству НАТО; поэтому новая конструкция одновременно укрепляет американскую роль на острове и возлагает на союзников по альянсу задачу усилить безопасность Арктики.