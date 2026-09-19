ГИК не нашел тысячи заявок на надомное голосование на УИК в Выборгском районе

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверила сообщения об УИК №335, в котором якобы насчитали почти тысячу заявлений на надомное голосование. По словам члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, в действительности на участке числится только 339 заявлений от желающих проголосовать на дому. Эти данные господин Кузьмин привел во время вечернего брифинга с журналистами 18 сентября, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

«Итак, там 339 таких заявлений и обращений. Там очень большая участковая избирательная комиссия, под 3,7 тысячи избирателей, вместе с прикрепленными по «Мобильному избирателю». То есть, никакой аномалии мы там не видим. <...> Никаких тысяч мы там не увидели»,— заявил господин Кузьмин.

Ранее «Наблюдатели Петербурга» на своих ресурсах заявили, что на УИК №335 появился реестр заявлений на голосование вне помещений для 1032 избирателей.

В прошлые избирательные кампании надомное голосование общественники часто критиковали из-за непрозрачной, по мнению наблюдателей, процедуры обхода избирателей. Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин в интервью «Ъ Северо-Запад» говорил, что не удивится появлению сообщений, дискредитирующих надомное голосование.

Константин Леньков