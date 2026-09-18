Путин посмертно наградил орденом Мужества главу запорожского избиркома Астанину

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии Запорожской области № 394 Елены Астаниной. Она погибла при ударе беспилотника ВСУ 15 сентября.

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«Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но сами совершают преступления подобного рода, делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было»,— сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Беспилотник ударил по дому Елены Астаниной в селе Октябрьское Запорожской области. СКР возбудил уголовное дело о теракте. И. о. заместителя губернатора региона Сергей Обертас назвал атаку целенаправленной.