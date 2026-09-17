СКР возбудил дело после гибели главы избиркома в Запорожской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА, при которой погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области. СКР назвал это преступление «посягательством не только на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией избирательные права» россиян.

ЧП случилось 15 сентября. По данным российского следствия, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по селу Октябрьское в Токмакском муниципальном округе. Погибла глава УИК № 394 Елена Астанина. Она работала в российской избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.