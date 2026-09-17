Замглавы Запорожской области назвал удар ВСУ по дому главы избиркома намеренным

Председатель участковой избирательной комиссии Запорожской области Елена Астанина погибла при целенаправленной атаке ВСУ на ее дом в селе Октябрьское, заявил и. о. заместителя губернатора региона Сергей Обертас.

«Никаких сомнений в том, что целью являлась именно она, у нас нет» ,— сказал Сергей Обертас ТАСС. Он пообещал восстановить поврежденный дом и помочь семье Елены Астаниной. «Уже сейчас профильные службы уточняют потребности семьи»,— добавил и. о. замгубернатора.

Елена Астанина погибла при атаке 15 сентября. Прощание состоится 18 сентября, сообщил Сергей Обертас. СКР возбудил уголовное дело о теракте.