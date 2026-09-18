Мощи Дмитрия Донского привезли из зоны СВО в «Новый Херсонес»

Ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского из зоны СВО привезли в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь. Обитель входит в состав историко-археологического парка «Новый Херсонес». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Мощи встретили в Свято-Владимирском соборе. Там состоялся молебен с акафистом, который возглавил епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии. Приложиться к мощам святого пришли военнослужащие Вооруженных сил РФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова, взрослые и дети.

Мощи Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе в Москве. Их частицы поместили в несколько ковчегов, чтобы привезти для поклонения в храмы по всей России. В зону СВО ковчег с мощами доставили 8 сентября. Для поклонения верующих привезли частицу правой руки Дмитрия Донского — «той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле». До этого мощи уже привозили военнослужащим группировок «Юг», «Север» и «Запад».