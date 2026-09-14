Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО
Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В полевых храмах каждого подразделения прочли молебны. Их возглавил исполняющий обязанности ключаря в главном храме Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков. «Бойцы прикоснулись к святыне и освятили личные иконы с образом покровителя»,— отметила пресс-служба ведомства.
Мощи также привезли в полевой госпиталь полного цикла. В храме при учреждении отслужили молебен и пронесли ковчег по палатам, чтобы каждый военнослужащий смог к ним прикоснуться.
Мощи Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе в Москве. Их частицы поместили в несколько ковчегов, чтобы привезти для поклонения в храмы по всей России. Мощи доставляли в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», на крестные ходы в Москве и Санкт-Петербурге.
В зону СВО ковчег с мощами доставили 8 сентября. Для поклонения верующих привезли частицу правой руки Дмитрия Донского — «той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле», отмечало Минобороны.
Ковчег для мощей Дмитрия Донского изготовили по благословению патриарха Кирилла специально для доставки святыни в воинские части, в том числе в зону СВО. Часть фрагментов мощей, изъятых из саркофага в Архангельском соборе, по благословению патриарха передана для почитания верующими в другие храмы, а часть, по заявлениям РПЦ, направлена в зону СВО — то есть доступ к святыне организуют непосредственно в местах службы.
Дмитрий Донской был московским князем в 1359–1389 годах, при нем Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель. Он умер 19 мая 1389 года и был погребен в Архангельском соборе Кремля; в 1988 году князя канонизировали.