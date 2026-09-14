Мощи Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО

Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского доставили бойцам группировки «Запад» в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В полевых храмах каждого подразделения прочли молебны. Их возглавил исполняющий обязанности ключаря в главном храме Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков. «Бойцы прикоснулись к святыне и освятили личные иконы с образом покровителя»,— отметила пресс-служба ведомства.

Мощи также привезли в полевой госпиталь полного цикла. В храме при учреждении отслужили молебен и пронесли ковчег по палатам, чтобы каждый военнослужащий смог к ним прикоснуться.

Мощи Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе в Москве. Их частицы поместили в несколько ковчегов, чтобы привезти для поклонения в храмы по всей России. Мощи доставляли в главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», на крестные ходы в Москве и Санкт-Петербурге.

В зону СВО ковчег с мощами доставили 8 сентября. Для поклонения верующих привезли частицу правой руки Дмитрия Донского — «той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле», отмечало Минобороны.