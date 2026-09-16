Мощи Дмитрия Донского привезли штурмовикам группировки «Юг» на СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск встретили ковчег с мощами князя Дмитрия Донского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Святыню доставили на полигоны, где штурмовики проходят подготовку. К ней смогли прикоснуться в том числе военнослужащие, которые «уже на следующий день отправятся на выполнение боевой задачи», отметили в Минобороны. Молебен перед ковчегом отслужили в полевом храме, который бойцы группировки построили сами.

«Дмитрий Донской был в обычных доспехах в первых рядах, первым встречал противника. Современным языком можно сказать, что он был штурмовиком»,— приводит пресс-служба ведомства слова военного священника одного из подразделений группировки протоиерея Тимофея.

Мощи Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе в Москве. Их частицы поместили в несколько ковчегов, чтобы привезти для поклонения в храмы по всей России. В зону СВО ковчег с мощами доставили 8 сентября. Для поклонения верующих привезли частицу правой руки Дмитрия Донского — «той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле», отмечало Минобороны. Ранее мощи уже привозили в расположение войск группировки «Север» и «Запад».