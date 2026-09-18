Пентагон обнародовал новые файлы о НЛО и секретной военной программе

Пентагон рассекретил и опубликовал шестую партию документов, аудио и видеофайлов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Всего в этих документах 71 файл: 55 текстовых, 15 видео и 1 аудио. Данные касаются событий с 1952 по 2025 год. Большинство обнародованных случаев встречи с НЛО остаются в статусе «неразгаданных».

В новый пакет вошли архивные файлы проекта ВВС США Project Blue Book, который с 1952 по 1969 год собирал и анализировал сообщения об НЛО и был самым масштабным из известных проектов правительства США этого направления в ХХ веке. Кроме того, Пентагон включил в пакет свежие видеозаписи перемещения НЛО, сделанные американскими военными и полицией в 2023–2025 годах на Ближнем Востоке и в Желтом море.

Опрошенные CBS News эксперты отмечают, что наиболее важные документы в этой партии касаются секретной программы разведывательного управления Минобороны США по применению перспективных систем аэрокосмического оружия (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, AAWSAP). Программа была создана в 2007–2008 годах для изучения перспективных аэрокосмических угроз и прорывных технологий зарубежных противников, а также неопознанных воздушных явлений. Она существовала до 2012 года, и за годы работы специалисты успели изучить такие направления, как сверхсветовое перемещение, антигравитация, отрицательная энергия, вакуумная инженерия, высокочастотные гравитационно-волновые коммуникации, влияние электромагнитного излучения на биологические ткани человека, включая анализ физиологических эффектов при контактах с аномальными объектами, и т. п.

Обнародование документов об НЛО было сделано по указанию президента США Дональда Трампа, который в середине апреля пообещал раскрыть «любопытные» данные на эту тему. Первый пакет из 158 файлов был опубликован 8 мая.

Алена Миклашевская