Комитет по транспорту в Санкт-Петербурге подвел итоги добровольного тестирования
Санкт-Петербургский комитет по транспорту подвел итоги первого месяца добровольного тестирования верификации пользователей сервисов кикшеринга. В результате более 25 тысяч петербуржцев подтвердили возраст через Госуслуги для аренды самокатов «Яндекс Go», а около 40 тысяч пользователей «Юрент» подтвердили возраст при помощи мессенджера MAX.
Около 40 тысяч пользователей «Юрент» подтвердили возраст при помощи мессенджера MAX
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По данным комитета по транспорту города Санкт-Петербурга, программу добровольного тестирования запустили 18 августа совместно с сервисами кикшеринга «Яндекс Go» и «Юрент». Программа нацелена на подтверждение возраста через Цифровой ID или учетную запись. Таким образом процедура позволяет однозначно установить возраст и не допустить к аренде тех, кому еще нет 18 лет.
В Комитете по транспорту так же напомнили, что апробация технических решений в Петербурге носит подготовительный характер и позволит быть готовыми к моменту вступления в силу официальных требований.
«Десятки тысяч подтвержденных учетных записей за месяц добровольного тестирования — очень хороший результат для города, где ежесезонно совершаются десятки миллионов поездок на арендных самокатах. То, что тысячи петербуржцев проходят верификацию заранее, показывает: город и горожане вместе работают на опережение»,— отметила заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская.
С 2027 года в Санкт-Петербурге планируется ввести обязательную верификацию через портал «Госуслуги» для аренды самокатов. Без успешного прохождения проверки доступ к сервису будет закрыт.