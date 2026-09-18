Комитет по транспорту в Санкт-Петербурге подвел итоги добровольного тестирования

Санкт-Петербургский комитет по транспорту подвел итоги первого месяца добровольного тестирования верификации пользователей сервисов кикшеринга. В результате более 25 тысяч петербуржцев подтвердили возраст через Госуслуги для аренды самокатов «Яндекс Go», а около 40 тысяч пользователей «Юрент» подтвердили возраст при помощи мессенджера MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 40 тысяч пользователей «Юрент» подтвердили возраст при помощи мессенджера MAX

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Около 40 тысяч пользователей «Юрент» подтвердили возраст при помощи мессенджера MAX

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным комитета по транспорту города Санкт-Петербурга, программу добровольного тестирования запустили 18 августа совместно с сервисами кикшеринга «Яндекс Go» и «Юрент». Программа нацелена на подтверждение возраста через Цифровой ID или учетную запись. Таким образом процедура позволяет однозначно установить возраст и не допустить к аренде тех, кому еще нет 18 лет.

В Комитете по транспорту так же напомнили, что апробация технических решений в Петербурге носит подготовительный характер и позволит быть готовыми к моменту вступления в силу официальных требований.

«Десятки тысяч подтвержденных учетных записей за месяц добровольного тестирования — очень хороший результат для города, где ежесезонно совершаются десятки миллионов поездок на арендных самокатах. То, что тысячи петербуржцев проходят верификацию заранее, показывает: город и горожане вместе работают на опережение»,— отметила заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская.

С 2027 года в Санкт-Петербурге планируется ввести обязательную верификацию через портал «Госуслуги» для аренды самокатов. Без успешного прохождения проверки доступ к сервису будет закрыт.

Мария Одностеблец