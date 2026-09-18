В Мурманске на 7,3% упала цена на услуги пассажирского транспорта

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечено значительное снижение цен на плодоовощную продукцию — на 4,6%, услуги пассажирского транспорта — на 7,3% и услуги гостиниц — на 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Услуги пассажирского транспорта в Мурманске подешевели на 7,3%

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Услуги пассажирского транспорта в Мурманске подешевели на 7,3%

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Значительное увеличение цен произошло на сахар — на 4,4%, вареные колбасы — на 3,0%, средства связи — на 5,3%, фотоаппараты — на 4,7% и товары для животных — на 3,2%. В сфере услуг возросла стоимость зарубежного туризма — на 4,5%.

Мария Одностеблец