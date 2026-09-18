Экс-главу Зеленоградска Кошевого приговорили к восьми годам в Петербурге

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил бывшего главу администрации Зеленоградска Сергея Кошевого к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. С него также постановили взыскать 213,26 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Кошевого судили по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий

Фото: скриншот видео «Смотрим.ру» Сергея Кошевого судили по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий

Фото: скриншот видео «Смотрим.ру»

По данным следствия, в 2016 году господин Кошевой подписал разрешение на ввод в эксплуатацию фактически недостроенного здания на Западном пляже Зеленоградска. После этого его знакомый предприниматель Максим Пыренков получил возможность приобрести участок площадью 10,8 га за 34 млн руб. При этом его рыночную стоимость следствие оценивало более чем в 247 млн руб.

Кроме того, господина Кошевого, его сына и Максима Пыренкова обвиняли в махинациях с землей в поселке Каменка Зеленоградского района. Участок стоимостью более 2 млн руб. они, по версии следствия, приобрели за 979 тыс. руб. и оформили на подставное лицо. Позднее землю разделили на 25 участков и продали через третьих лиц за 10,5 млн руб. Участок впоследствии вернули муниципалитету.

Господин Пыренков получил пять лет колонии общего режима, ограничение свободы на 1,6 года и штраф 900 тыс. руб. Оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Карина Дроздецкая