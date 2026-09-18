В Вологодской области второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА

В Вологодской области второй раз за пятницу, 18 сентября, объявили опасность атаки беспилотников. Об этом губернатор региона Георгий Филимонов сообщил в своем Telegram-канале.

Первый раз режим ввели в 5:39. В 9:09 губернатор сообщил об отмене опасности со ссылкой на Минобороны.

В 17:06 господин Филимонов вновь объявил в регионе режим «Беспилотная опасность». Других подробностей он не привел.

При таком режиме жителям рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, а при обнаружении беспилотника — сообщить об этом по номеру 112.

Карина Дроздецкая