Генконсульство Германии официально прекратило работу в Петербурге
Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге 18 сентября официально прекратило работу. Сотрудники дипмиссии освободили здание на Фурштатской улице, 39, сообщили «Интерфаксу» в петербургском представительстве МИД РФ.
Сотрудники немецкого консульства должны были покинуть Россию не позднее 18 сентября
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Решение о прекращении работы немецкого генконсульства Москва приняла в начале сентября. Российский МИД связал его с закрытием Германией генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.
Сотрудники немецкого консульства должны были покинуть Россию не позднее 18 сентября. Командированным сотрудникам культурных центров имени Гете было предписано выехать до 13 сентября.
«Ъ Северо-Запад» в материале «Флаги покинули Фурштатскую» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.