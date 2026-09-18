Генконсульство Германии официально прекратило работу в Петербурге

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге 18 сентября официально прекратило работу. Сотрудники дипмиссии освободили здание на Фурштатской улице, 39, сообщили «Интерфаксу» в петербургском представительстве МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники немецкого консульства должны были покинуть Россию не позднее 18 сентября

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сотрудники немецкого консульства должны были покинуть Россию не позднее 18 сентября

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Решение о прекращении работы немецкого генконсульства Москва приняла в начале сентября. Российский МИД связал его с закрытием Германией генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Сотрудники немецкого консульства должны были покинуть Россию не позднее 18 сентября. Командированным сотрудникам культурных центров имени Гете было предписано выехать до 13 сентября.

«Ъ Северо-Запад» в материале «Флаги покинули Фурштатскую» вспоминает, как закрывалось немецкое представительство и как прежде Петербург покидали другие иностранные консульства.

Карина Дроздецкая