Михаил Ведерников проголосовал на выборах в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с супругой проголосовал на выборах. Он пришел на избирательный участок в школе №2 в Пскове, сообщил глава региона в Max.

На участке господин Ведерников также познакомил с процедурой голосования свою дочь Ксению. «Все просто, понятно, удобно»,— написал губернатор.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал об организации голосования в регионе. По его словам, участки оснащены необходимым оборудованием, на них работают системы видеонаблюдения и видеорегистрации. Для избирателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены аудиогиды для слабовидящих и сервисы распознавания речи для слабослышащих.

В Псковской области 18–20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона. Также проводятся дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Карина Дроздецкая