На выборах в Заксобрание Петербурга проголосовали 14,7% избирателей

В Санкт-Петербурге к 15:00 явка в первый день голосования на выборах в Законодательное собрание составила 14,76% или 594 тыс. избирателей. На выборах в Государственную думу проголосовали 15,04% от зарегистрированных избирателей. Это 609 тыс. человек. Данные о количестве проголосовавших объявил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборах в Государственную думу проголосовали 15,04% от зарегистрированных избирателей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На выборах в Государственную думу проголосовали 15,04% от зарегистрированных избирателей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего в Петербурге по состоянию на июль 2026 года насчитывалось чуть больше 4 млн избирателей. В 2021 году на выборах в Госдуму и Заксобрание явка по итогам трех дней составила 37% и 35% соответственно.

В первый день в Петербурге активнее остальных голосовали представители «Единой России». Утром на участках отметились губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский.

Константин Леньков